مقتل 3 عسكريين إيرانيين جراء انفجار بطارية غواصة

أفادت وكالة ​روسيا اليوم​ أن ثلاثة عسكريين إيرانيين قتلوا جراء ​انفجار​ بطارية غواصة في مدينة بندرعباس جنوبي البلاد، موضحة أن الانفجار وقع في مركز الشهيد درويشي للصناعات البحرية التابع ل​وزارة الدفاع​ الإيرانية.

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