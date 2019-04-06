إغلاق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران أمام المسافرين والتجارة بسبب السيول

أعلن الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية في ​العراق​ علاء الدين القيسي "إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع ​إيران​، أمام المسافرين بسبب الفيضانات، حتّى إشعار آخر"، لافتًا إلى أنّ "القرار اتّخذ بالاتفاق بين الجانبين العراقي والإيراني".

وبشأن حركة البضائع في المنفذ، أكّد القيسي أنّها شبه معدومة منذ أيام، بسبب تخوّف سائقي الشاحنات من ​السيول​ والفيضانات في المنقطة".

وكانت قد غمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 آذار الماضي، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 آذار. وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 نيسان، عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وقد أدّت هذه الفيضانات إلى سقوط 70 قتيلا وحوالي 791 جريحًا، فضلًا عن أضرار مادية ضخمة.