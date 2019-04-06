العربية: قوات الجيش الليبي تدخل منطقة خلة الفرجان أكبر أحياء العاصمة

أفادت ​قناة العربية​ عن دخول ​قوات الجيش الليبي​ منطقة خلة الفرجان أكبر أحياء العاصمة ​طرابلس​.

وكان التشكيل العسكري المعروف باسم "سرايا الدفاع عن ​بنغازي​" أعلن انضمامه لقوات المجلس الرئاسي في طرابلس والمنطقة الغربية في الحرب ضد قوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير ​خليفة حفتر​.

وجاء هذا الموقف على لسان آمر "السرايا"، مصطفى الشركسي، في بيان أكد فيه عزمهم على التصدي لقوات الجيش الوطني في المنطقة الغربية.