مسؤول ايراني: إيران قد تدرج الجيش الأميركي على قائمتها للإرهاب

أكّد رئيس اللجنة الأمنية الوطنية في البرلمان ال​إيران​ي حشمت الله فلاحت بيشه أن إيران قد تدرج ​الجيش الأميركي​ على قائمتها للإرهاب إذا أدرجت ​واشنطن​ ​الحرس الثوري​ على قائمته مع ​تنظيم داعش​.

وكان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد لفتوا لرويترز سابقًا إلى أنه من المتوقع أن تصنف ​الولايات المتحدة​ الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، لتصبح أول مرة تصنف فيها واشنطن جيش دولة أخرى على أنه منظمة إرهابية.