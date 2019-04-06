مسؤول ايراني: إيران قد تدرج الجيش الأميركي على قائمتها للإرهاب

أكّد رئيس اللجنة الأمنية الوطنية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أن إيران قد تدرج الجيش الأميركي على قائمتها للإرهاب إذا أدرجت واشنطن الحرس الثوري على قائمته مع تنظيم داعش.
وكان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد لفتوا لرويترز سابقًا إلى أنه من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، لتصبح أول مرة تصنف فيها واشنطن جيش دولة أخرى على أنه منظمة إرهابية.
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