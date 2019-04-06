خارجية ألمانيا: G7 ستمارس الضغط على المشير حفتر بعد التصعيد في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أن دول مجموعة "G7" اتفقت على استخدام كافة الوسائل المتوفرة لممارسة ضغوط على المسؤولين عن التصعيد العسكري في ​ليبيا​ وخاصة قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" المشير ​خليفة حفتر​.

وتأكيد ماس جاء في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع جرى في مدينة دينار الفرنسية لوزراء خارجية مجموعة "G7"، التي تشمل كلا من ​ألمانيا​ والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، بمشاركة مفوضة ​الاتحاد الأوروبي​ للسياسة الخارجية، ​فيديريكا موغيريني​.

وأوضح ماس أن كل دولة من المجموعة ستستخدم القنوات الموجودة لها، مضيفًا أن فرنسا وإيطاليا تمتلكان اتصالات مباشرة مع ليبيا.

وبين أن "الوضع مقلق للغاية ولا نستطيع قبول أي تصعيد عسكري لاحق".