لودريان: هناك خلافات بين دول مجموعة السبع بشأن قضية فلسطين والتعامل مع إيران

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية أن "دول مجموعة السبع تتعهد بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في مبادرة جديدة"، مضيفا: نقر بوجود خلافات بين دول مجموعة السبع خصوصا بشأن القضية الفلسطينية والتعامل مع إيران وقضية بريكست".
وشدد لودريان على انه "لا يمكن أن نبقى متفرجين على من يدعون لأحادية الأقطاب وندعو بدورنا لتعددية الأقطاب"، مؤكدا اننا " لا نؤمن بالحل العسكري في ليبيا بل بالحل السياسي عبر حوار وطني ليبي ليبي وانتخابات وندعو الافرقاء في ليبيا لضبط النفس ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة".
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