لودريان: هناك خلافات بين دول مجموعة السبع بشأن قضية فلسطين والتعامل مع إيران

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية أن "دول ​مجموعة السبع​ تتعهد بالدفاع عن حرية ​الصحافة​ والإعلام في مبادرة جديدة"، مضيفا: نقر بوجود خلافات بين دول مجموعة السبع خصوصا بشأن ​القضية الفلسطينية​ والتعامل مع إيران وقضية ​بريكست​".

وشدد لودريان على انه "لا يمكن أن نبقى متفرجين على من يدعون لأحادية الأقطاب وندعو بدورنا لتعددية الأقطاب"، مؤكدا اننا " لا نؤمن بالحل العسكري في ليبيا بل بالحل السياسي عبر حوار وطني ليبي ليبي وانتخابات وندعو الافرقاء في ليبيا لضبط النفس ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة".