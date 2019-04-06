أ.ف.ب: التظاهرات في السودان مستمرة ووصلت الى مقر الجيش للمرة الاولى

خرج آلاف المتظاهرين ​السودان​يين، إلى شوارع الخرطوم حيث وصل العديد منهم إلى مقر ​الجيش​ للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الدامية في كانون الأول، ضد حكم الرئيس ​عمر البشير​، بحسب ما أفاد شهود عيان، وكالة فرانس برس.

وعلى وقع هتافات "جيش واحد، شعب واحد"، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.

يذكر ان حركة احتجاجية واسعة تهز السودان منذ 19 كانون الأول ، ويتّهم المتظاهرون ​حكومة​ البشير بسوء إدارة ​اقتصاد​ البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في ​الوقود​ والعملات الأجنبية.