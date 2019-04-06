الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًا على غرب البلاد

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية يحظر الطيران فيها. وحظر ​الجيش الليبي​ تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد مهددًا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات.

كما أشار إلى وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه ​طرابلس​ تحت اسم "طوفان الكرامة".

وكانت قيادة قوات المشير خليفة حفتر قد أكدت استعادة السيطرة على مطار طرابلس، موضحة أنها "تقوم بعملية تأمين محيط المطار كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة، في الساعات القليلة القادمة".

من جانبها، أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملياتها الجوية ضد قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أنها نفذت طلعات جوية استهدفت فيها عدة مواقع جنوب طرابلس تسيطر عليها قوات حفتر.