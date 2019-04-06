تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بـقضية "أحداث مسجد الفتح" لـ 7 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.