المعارضة السودانية تدعو لاعتصام مفتوح بمقر قيادة الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

دعا تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) والقوى المتحالفة معه إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم إعتبارا من اليوم السبت، وحتى إسقاط النظام في الخرطوم, مشددا على ضرورة إغلاق المتظاهرين للمداخل والمخارج المؤدية للقيادة .

وطالب التجمع وحلفاؤة في المعارضة الجيش السوداني بالإنحياز للشعب السوداني، وسحب ثقته من الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه الحاكم، والإطلاع بمهامه الدستورية في حماية البلاد وشعبها.

وقال التجمع وحلفاؤه، في بيان لهم اليوم: "آن الاوان أن لا نعود حتى يتنحى البشير، وندعوكم أن لا تبارحوا ساحات شارع القيادة العامة، فقد حررتموها بعزيمتكم وصبركم وارادتكم التي لاتلين".

ودعا البيان السودانيين في الولايات المختلفة بتنفيذ اعتصامات تزامنا مع إعتصام الخرطوم .