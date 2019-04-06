وزير خارجية روسيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، بعد زيارة للبلاد استغرفت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية، لبحث سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة، فضلا عن التطرق قضايا المنطقة.

عقد سيرجي لافروف، جلسة مباحثات مع الوزير سامح شكري، عقب لقاء الرئيس السيسي بالاتحادية، تم استعراض أوجه العلاقات والاهتمام الذي يوليه البلدان لتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق، وقال "شكري"، إن المباحثات الموسعة مع نظيره الروسى، تناولت تفاصيل وأوجه العلاقات التي تخدم مصالح الشعبين وتعزز من النمو الاقتصادى في مصر، واتفاقية التعاون الاستراتيحى التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر الماضي.

وأكد سامح شكرى، أهمية استمرار التعاون والتشاور مع روسيا لإيجاد أرضية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين البلدين على المستوى الدولي، عمق علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو في العديد من المجالات وكذا التنسيق المشترك حيال العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتعزيز تحقيق طموح وآمال والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية والأوضاع فى ليبيا وسوريا اليمن وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب.​