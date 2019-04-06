لافروف: حجم التبادل التجاري مع مصر 8 مليارات دولار ونسعى لزيادته

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر اقترب في العام الماضي من 8 مليارات دولار، مؤكدا السعي إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين.
كما أعرب وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، اليوم السبت، عن أمله في أن تعود الرحلات الجويةالروسية إلى المدن المصرية في أسرع وقت.
وأضاف لافروف أن المباحثات مع نظيره المصري، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستوى التعاون التجاري، موضحا أن عودة الرحلات الجوية المباشرة، مرتبطة بظروف أمنية.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري، إنه جرى استعراض أوجه العلاقات مع
وأضاف شكري، أنه يتطلع إلى تنفيذ كافة الاتفاقيات الهامة التي تم إبرامها في هذا الصدد، وذلك يأتي على أرضية اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي لموسكو.
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