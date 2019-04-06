السيول تهدد 400 ألف شخص فى إيران

رفعت السلطات الإيرانية حالة التأهب في مدن وقرى محافظة خوزستان، نتيجة السيول التي تهدد نحو 400 ألف شخص هناك.

أمرت السلطات الإيرانية بإخلاء أربع بلدات أخرى في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، التي غمرتها السيول على نطاق واسع، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وعمدت فرق الإنقاذ إلى نقل السكان إلى الملاجئ القريبة، ومن ضمنها ثلاث ثكنات للجيش.

وقال وزير الداخلية عبد الرضا

رحماني فضلي للتلفزيون الحكومي إن حوالي 400 ألف شخص معرضون للخطر من سكان المحافظة البالغ عددهم حوالي خمسة ملايين.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، توقف حركة المسافرين والبضائع عبر منفذ الشيب الحدودي مع إيران؛ بسبب السيول.وأكدت الهيئة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، وقف إجراءات السفر والتبادل التجاري

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بين العراق وإيران عبر المنفذ؛ حفاظا على سلامة المسافرين، وذلك حسب طلب الجانب الإيراني.

يذكر أن تسع بلدات وعشرات القرى تم إخلاؤها سابقاً، بعد أن ضربت فيضانات كبيرة في الآونة الأخيرة النصف الغربي من البلاد، بعد سنوات من الجفاف.

ولم ترد أي تقارير عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في المحافظة، التي يعتمد عليها في إنتاج حوالي 80 بالمائة من النفط في إيران.

أما عدد الضحايا جراء الفيضانات فقد بلغ بحسب تقدير السلطات الإيرانية 70 شخصاً في كافة أرجاء البلاد.