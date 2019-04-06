أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، ضرورة القضاء على الجماعات المتطرفة وكذلك ضرورة التنسيق الروسي والمصرىعلى مستوى وزارتى الخارجية.
وأشار لافروف إلى أهمية تثبيت الاستقرار والأمن فى
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكرى ولافروف عقب انتهاء مباحثاتهما في قصر التحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يؤكد ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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