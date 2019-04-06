لافروف يؤكد ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى المنطقة

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، ضرورة القضاء على الجماعات المتطرفة وكذلك ضرورة التنسيق الروسي والمصرى على مستوى وزارتى الخارجية. على مستوى وزارتى الخارجية. وأشار لافروف إلى أهمية تثبيت الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وانشاء منطقة منزوعة السلاح فى المنطقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكرى ولافروف عقب انتهاء مباحثاتهما في قصر التحرير.

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