مسيرات غاضبة في السودان تتجه إلى وزارة الدفاع ومقر البشير

ذكر شهود عيان في السودان، اليوم السبت، أن آلاف الأشخاص شاركوا في مسيرات منفصلة بالعاصمة الخرطوم، باتجاه وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في موكب السادس من أبريل للمطالبة بإسقاط النظام.
وشهدت أحياء واسعة من العاصمة الخرطوم وعددمن الولايات السودانية، خروج الآلاف من المتظاهرين.
وتركزت الحشود بشكل أكبر في شارع القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وقال التجمع إنه سيسلم مذكرة للجيش تطالب برحيل النظام.
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع
وفي مطلع أبريل الجاري، أكد البشير، في كلمة أمام البرلمان السوداني، أن المظاهرات التي شهدتها شوارع البلاد مؤخرا تحمل مطالب مشروعة، لكن عددا منها أحدث خللا في النظام العام.
وعلى الرغم من إعلان البشير لحالة الطوارئ في البلاد وتعيين حكومة جديدة، لم يتراجع زخم الاحتجاجات في شوارع البلاد.
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