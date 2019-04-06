اليمن: مليشيا الحوثي تقصف مقر لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

قصفت مليشيا الحوثي، الانقلابية في اليمن، مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، اليوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت المصادر بأن المليشيا استهدفت لجنة إعادة الانتشار عدة مرات؛ في إطار محاولات عرقلة عملها.
وقصف الحوثيون مقر الفريق الحكومي للجنة في 19 مارس الماضي،
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