لافروف: نعمل على عودة الرحلات الروسية إلى المدن المصرية فى أسرع وقت

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، العمل لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المدن المصرية فى أسرع وقت ممكن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال لافروف - خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده، اليوم السبت، بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى - إن المباحثات

الموسعة بين الحانبين تناولت ضرورة مواصلة الاتصالات بين الخبراء الروس ومصر فى هذا الصدد، ونعمل على إعادة الرحلات الروسية إلى المدن المصرية فى أسرع وقت ممكن .