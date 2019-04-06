وزير الخارجية: الأزمة في ليبيا لن تحل بالوسائل العسكرية

استبعد وزير الخارجية سامح شكري، يوم السبت، حل الأزمة في ليبيا بالوسائل العسكرية. وقال شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ”الأزمة في ليبيا لن تحل من خلال اللجوء للوسائل العسكرية وإنما من خلال الحوار... للتعبير عن إرادة الشعب الليبي“. في ليبيا لن تحل من خلال اللجوء للوسائل العسكرية وإنما من خلال الحوار... للتعبير عن إرادة الشعب الليبي“. كانت قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، قالت يوم الجمعة إنها دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في تصعيد لصراع على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

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