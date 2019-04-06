بريطانيا تصدر جوازات سفر دون عبارة "الاتحاد الأوروبي"

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أنّ جوازات سفر لا تتضمن ذكر "الاتحاد الأوروبي" وُضعت قيد التداول منذ 30 مارس، رغم أنّ بريكست الذي كان مقرراً في 29 الشهر جرى تأجيله.

وطرحت بريطانية السؤال على وزارة الداخلية عبر تويتر، وكتبت أنّها "مستاءة حقيقة" من غلاف جواز سفرها الجديد.

وتساءلت سوزان هندل بارون "ما زلنا في الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يعكس جواز سفري الجديد ذلك؟".

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من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بيان إنّ جوازات السفر (ذات اللون) الأحمر الداكن ولا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي وُضعت قيد التداول في 30 مارس".

وأشارت إلى أنّه "بغية تصفية المخزون المتبقي فإنّ جوازات سفر تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي سيستمر صدورها لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ"، مؤكدة أنّ "النموذجين على السواء صالحان للسفر".

وكان من المتوقع أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج إحدى الدول الأعضاء.