وزير مالية بريطانيا يتوقع التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن "بريكست"

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم السبت، إن الحكومة متفائلة إزاء التوصل لشكل من أشكال الاتفاق مع حزب العمال المعارض لإنهاء الجمود المتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع استمرار العمل من أجل التوصل لحل وسط.

إلا أن حزب العمال قال إن حزب المحافظين ينبغي أن يكون أكثر مرونة، مضيفاً أن الحزب الحاكم لم يتخذ أي خطوة تجاه إعلان سياسي عن النوايا فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من زعماء الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من التكتل إلى 30 يونيو إلا أن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة أن تقدم ماي أولاً خطة قابلة للتنفيذ لتأمين الاتفاق على خطتها للخروج من التكتل والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

وقال هاموند للصحفيين اليوم السبت إنه متفائل إزاء إنهاء الجمود.

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وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بوخارست "أنا متفائل من أننا سنتوصل إلى شكل ما من أشكال الاتفاق مع حزب العمال"، مضيفاً أنه يتوقع تبادل "المزيد من النصوص اليوم".

وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات.

إلا أن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال قالت إن المحافظين بحاجة إلى إبداء استعداد للتوصل إلى حل وسط بشأن خطوط ماي الحمراء التي تشمل انتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة.

وأضافت دايان أبوت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "ليست هناك خطوة من الحكومة تجاه المفهوم الفعلي للإعلان السياسي وهذا هو المفتاح... ربما يتعين أن تبدي الحكومة مرونة أكبر على الأرجح مما أبدته حتى الآن".