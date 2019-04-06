أكد وزيرا خارجية مصر وروسيا سامح شكري وسيرجي لافروف اليوم السبت أن البلدين يعملان من أجل التوصل الى تسوية سلمية للأوضاع بالشرق الاوسط.
واتفق الوزيران، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، على التعاون الاستراتيجي والشامل بين البلدين.
وكان لافروف قد قال عشية زيارته لمصر، بأن بلاده ومصر تنسقان جهودهما عن كثب لحل الوضع في ليبيا، مطالباً بضرورة حل الخلافات عبر حوار شامل.
وذكر لافروف أن الأزمة الليبية التي طال أمدها في البلاد، يعود سببها للتدخل المباشر وغير المشروع لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي وفقاً لنتائجها أغرقت البلاد بالفوضى، وأصبحت مرتعاً للإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر شكري ولافروف يؤكدان العمل بغية إيجاد تسوية سلمية للأوضاع في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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