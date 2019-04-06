تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من نزع الألغام المزروعة في اليمن خلال الأسبوع الرابع من مارس 2019. وبحسب تغريدة عبر حساب وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر": "مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة (مسام) يتمكن من انتزاع 1,229، لغمًا ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52,777 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر "مسام" ينتزع أكثر من 52 ألف لغم زرعها الحوثي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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