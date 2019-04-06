لافروف: مصر وروسيا تنسقان جهودهما لحل الوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن بلاده ومصر تنسقان جهودهما عن كثب لحل الوضع في ليبيا، مطالباً بضرورة حل الخلافات عبر حوار شامل.

وذكر لافروف أن الأزمة الليبية التي طال أمدها في البلاد، يعود سببها للتدخل المباشر وغير المشروع لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي وفقاً لنتائجها أغرقت البلاد بالفوضى، وأصبحت مرتعاً للإرهاب".

جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية الروسي، عشية زيارته للقاهرة مع صحيفة "الأهرام المصرية" نشرته اليوم السبت، تطرق فيه إلى الوضع الليبي.

وأضاف لافروف" بأن موسكو والقاهرة تقومان بتنسيق الخطوات عن كثب في القضية الليبية، ومهمتنا مساعدة الليبيين في التغلب على الخلافات القائمة، والتوصل لاتفاقيات مستدامة بشأن معايير المصالحة الوطنية".