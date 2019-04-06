كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يفرض حظرا جويا على غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، غربي البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، فيما تواصل قواته عملية عسكرية واسعة تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور أنه سيجري استهداف أي طائرة حربية معادية، كما سيتم قصف المطار التي أقلعت منه الطائرة، بحسب بيان.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة" واسعة أطلقتها، الخميس.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات.

Advertisements

وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية إن قوات الجيش سيطرت على جسر الزهراء ومنطقة الساعدية غربي العاصمة، كما تمكنت من دخول أحياء عين زارة جنوبي المدينة.

السيطرة على مطار طرابلس

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الجمعة، السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن عملية تحرير طرابلس، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، انطلقت من مناطق شرق ليبيا إلى الجفرة في الجنوب، ثم إلى الغرب.

ونجحت القوات المسلحة في السيطرة على مطار طرابلس العالمي بعد منطقتي غريان وترهونة بالكامل، بحسب المسماري.