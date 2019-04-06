كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة وادي الربيع جنوب غربي طرابلس الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة في منطقة وادي الربيع جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على المنطقة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن "اشتباكات عنيفة تدور الآن في منطقة وادي الربيع [15 كيلومترا من طرابلس] بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني بعد سيطرة الجيش الوطني على تلك المنطقة صباح اليوم".

وكانت شعبة الإعلام الحربي قالت في بيان إنه "في حدث تاريخي غير مسبوق لأهل ليبيا القوات المسلحة وفي هذه اللحظة تبسط سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي".

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وأشارت الشعبة إلى أن "قوات الجيش تقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة القادمة".

ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للجيش الليبي شرقي البلاد ، بأن المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية ويمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية أو طائرة تصوير جوي.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".