كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أكثر من 700 شخص بـ"الإيبولا" في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الحصيلة اليومية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية مساء أمس الجمعة أن وباء الإيبولا في شمال شرق البلاد أسفر عن وفاة 100 شخص في أقل من ثلاثة أسابيع، وأكثر من 700 شخص منذ إعلان تفشيه في الأول من أغسطس.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة للوزارة بتاريخ الرابع من ابريل، فإنه منذ بداية الوباء، بلغ العدد التراكمي للحالات 1117، من بينها 1051 حالة مؤكدة و66 محتملة. وفي الإجمالي، كانت هناك 702 حالة وفاة (636 مؤكدة و66 محتملة و339 شخصًا شُفوا". وبالإضافة إلى ذلك، هناك 295 حالة مشتبه بها قيد الفحص.

واستغرق الأمر ثلاثة أسابيع لتزيد عدد حالات الوفاة من 600 إلى 700 حالة، مما يعني أن هناك بعض التسارع للوباء بعد الهجوم الهجوم على مركزي العلاج في بوتيمبو وكاتوا في الأسابيع الأخيرة.