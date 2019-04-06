كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبسي: لا أرغب في الترشح وتونس تستحق التغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إنني لا أرغب في الترشح مجدّدا للرئاسة وتونس تستحق التغيير.

وأضاف رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي لحزب "نداء"، الباجي قائد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره. وذلك وفقا لإذاعة "موزاييك".

ودعا خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، اليوم السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.

وشدد السبسي على ضرورة ان نأخذ الانتخابات القادمة بجدية ويجب أن تنتج قادة سياسيين يخرجون تونس مما هي علي

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وأضاف السبسي أن تونس تستحق التغيير وأنه يجب إعطاء الفرصة للشباب وفسح المجال لهم.

ويشار إلى أن تونس أعلنت، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة شهر واحد يبدأ من اليوم، السبت.

وذكرت وكالة "أنباء تونس أفريقيا"، أن مجلس الأمن القومي قرر، الجمعة، الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من السبت 6 أبريل الجاري، عقب اجتماع بقصر قرطاج أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وتتواصل حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، بكامل تراب الجمهورية التونسية على إثر العملية الإرهابية التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، وراح ضحيتها 13 أمنيا وأُصيب عدد آخر من زملائهم، وقد تم التمديد في حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الحين.