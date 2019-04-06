كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: باكستان تفتح المجال الجوي للرحلات الجوية المتجهة غربًا من الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت باكستان أحد خطوطها الجوية الإحدى عشرة التي مكّنت الرحلات الجوية المتجهة إلى الغرب من الهند، من الاستفادة من مجالها الجوي.

وأفادت التقارير، أن شركات الطيران مثل طيران الهند والخطوط الجوية التركية قد بدأت في استخدامه.

ونقلت صحيفة "برس تراست أوف إنديا"، عن مسئول كبير قوله: "باكستان تفتح مجالها الجوي على شكل شرائح. وفي يوم الخميس، فتحت أحد الخطوط الـ 11 للرحلات المتجهة غربًا. لذلك، بدأت شركات الطيران مثل طيران الهند والخطوط الجوية التركية في استخدامها".

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وتم فتح خط P518 مساء الخميس. ومع ذلك، وفقًا للتقارير، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" يوم الجمعة عن تعليق رحلتها التي تربط مطار نيوارك ودلهي لمدة أسبوعين.

وأوضح المسؤول: "بما أن خط P518 الذي تم فتحه يمر عبر جنوب باكستان، فإن زمن السفر الجوي للرحلات الجوية المتجهة غربًا من دلهي لن ينخفض ​​بشكل كبير".

وحسب التقارير، فتحت باكستان مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية باستثناء بانكوك ونيودلهي وكوالالمبور في 27 مارس.

وكانت قد أغلقت باكستان مجالها الجوي بالكامل بعد أن نفذت القوات الجوية الهندية غارات جوية وقائية على معسكر إرهابي في بالاكوت في باكستان.