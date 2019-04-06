العدالة الضربية عنوان احتجاج آلاف من السترات الصفراء اليوم السبت-فيديو

انطلقت، صباح اليوم السبت، احتجاجات “السترات الصفراء” في أسبوعها الـ21 على التوالي من ثلاث نقاط أكبرها من ساحة الجمهورية نحو لارش دو لاديفانس، في مسيرة مرخصة من قبل الشرطة.

ورصد وسائل إعلام فرنسية رفع المتظاهرين بالعاصمة باريس شعارات ركزت على الوضع المعيشي للطبقات الدنيا من المجتمع، كما طالبت بإقرار نظام ضريب عادل.

وبصرف النظر عن إلغاء ضريبة الكربون، التي كانت السبب في بداية التعبئة لاحتجاجات السترات الصفراء، أعلنت السلطة التنفيذية اتخاذ تدابير أخرى لمحاولة إرضاء غضب المحتجين، أعقبها إطلاق الرئيس إيمانويل ماكرون حوارا وطنيا حول القضايا ذات الطابع الإجتماعي، لكن ذلك لم يرق لتطلعات المتظاهرين.

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من جهتها، عززت سلطات باريس تواجدها بالشوارع المحيطة لمسار التظاهرات، وذلك تخوفا من اندلاع أعمال عنف كالتي وقعت قبل أسبوعين، والتي أفضت إلى نهب عدد كبير من المحلات التجارية وكبدتها خسائر بملايين الدولارات.

يذكر أن مظاهرات “السترات الصفراء” بفرنسا، بدأت في 17 نونبر 2018، احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود، وأخذت تزداد قوتها بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وكانت السلطات الفرنسية قد شددت إجراءاتها ضد نشطاء حركة “السترات الصفراء” إذ قامت باعتقال العشرات منهم بتهم استخدام العنف، وتنظيم مسيرات حاشدة دون الحصول على ترخيص، مما أدى إلى أحكام ضدهم تتراوح بين السجن والغرامة.