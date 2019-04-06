هاشم مستور يبحث عن فرصة “العودة”للمنافسات الكروية..اختبار جديد بإيطاليا

شارك الدولي المغربي هاشم مستور، اللاعب المنفصل حديثاً عن نادي لاميا اليوناني، تفاصيلاً جديدة عن تجربة احترافية سيخوضها بالدوري الإيطالي، وهاته المرة مع فريق بارما.

ونشر مستورة صورة له قبل حصة تدريبية مع فريق بارما، إذ يرجح أن اللاعب يخوض فترة اختبار مع المجموعة، تمهيداً للحاق بصفوفه، في حال تم اقتناع الطاقم الفني بمؤهلاته.

في المقابل، كانت تقارير إعلامية قد أوضحت بأن الأمر يتعلق بفترة تجريب رفقة رديف بارما وليس الفريق الأول، خصوصا وأن اللاعب فقد تنافسيته بعد غيابه منذ شهر يناير الماضي عن التدرايب أو أي مشاركة مع لاميا.

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وأكد النادي اليوناني، مطلع شهر مارس الماضي عن انتهاء ارتباطه بالدولي المغربي الشاب، بعد أن كان عقد الطرفين يمتد لثلاث مواسم رياضية.

وتوترت علاقة اللاعب بالفترة الأخيرة مع إدارة نادي لاميا اليوناني، التي هددفته برفع دعوة قضائية، ضده بسبب غيابه غير المبرر لأسابيع عن التداريب، منذ العطلة الشتوية الأخيرة التي حظي به جميع اللاعبون.