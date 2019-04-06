الوداد يستأنف ظهوره القاري اليوم..ربع نهائي “حارق” أمام حوريا كوناكري

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب 28 شتنبر بكوناكري، والذي يستضيف ذهاب ربع نهائي مسابقة أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي، الممثل الوحيد للكرة الوطنية بالبطولة، ومضيفه حوريا كوناكري.

“الأحمر والأبيض” بقيادة التونسي فوزي البنزرتي، حل بكوناكري مكتمل الصفوف، بعد التحاق جميع لاعبيه الأساسيين، حيث تمت برمجة الحصة التدريبية مساء، أمس الجمعة، الأخيرة قبل لقاء الربع الذي ستحسم دقائقه التسعين خارج الديار، قبل العودة إلى المغرب بحثاً عن بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

رئيس الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، حل بدوره بغينيا، قبل 24 ساعة من موعد المباراة المرتقبة بين الطرفين، لدعم المجموعة في مهمتها القارية، بعد أن غاب عن أبرز تنقلات الوداد القارية منذ عودة المجموعة للمنافسة بـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية.

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وكان اخر ظهور للوداد الرياضي قبل السفر صوب غينيا، في مباراة الجولة 23 من البطولة الاحترافية، أمام شباب الريف الحسيمي، الإثنين الماضي، وهو اللقاء الذي تم حسمه بسداسية مقابل واحد، وهي النتيجة التي قربت رفاق صلاح الدين السعيدي من اللقب المحلي.

يٌشار، إلى أن الجماهير الودادية ومنذ بداية الأسبوع الجاري، رفعت شعار ضرورة فتح أبواب “دونور” في وجه الفريق، الذي سيخوض إياب حوريا كوناكري الجمعة المقبلة، إلا أن جميع المؤشرات الرسمية تؤكد صعوبة الأمر، بالنظر إلى خضوع محيط المركب الرياضي لأشغال إعادة التهيئة.