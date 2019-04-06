بركة من الصحراء: الحكومة غارقة في خلافاتها.. وفشلت في إصلاح التعليم بسبب صراع الزعامات وحسابات الربح والخسارة

في ظل النقاش والجدل الذي رافق مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بمجلس النواب، وما رافقه من “بلوكاج”، انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم السبت، حكومة سعد الدين العثماني وحمل أغلبيته الحكومية مسؤولية “البلوكاج”.

وقال بركة صباح السبت، في أول لقاء للجنة المركزية لحزب الاستقلال بأقاليم الصحراء، “للأسف الرهان على إصلاح التعليم يغيب عن أولويات الحكومة، الغارقة في خلافاتها الداخلية، بسبب صراع الزعامات، وحسابات الربح والخسارة”.

واعتبر بركة، أن الحكومة أخطأت اليوم موعد إقرار القانون الاطار لإصلاح التعليم”، مشيرا إلى أن “معضلة إصلاح التعليم أم المعضلات التي يعاني منها المغرب”.

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ويرى الأمين العام لحزب الاستقلال، أن “اختيار مدينة العيون كأول محطة جهوية تحتضن أشغال اللجنة المركزية للحزب له أكثر من دلالة”.

وشدد على أهمية “تنشيط الحياة السياسية في أقاليم الصحراء، لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية”.

وأضاف: “ارتأينا أي يكون لكل دورة موضوع للنقاش، واخترنا لدورة العيون موضوع التعليم بالنظر لراهنيته”.