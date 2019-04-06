يوفنتوس يخطط للتعاقد مع لاعب تركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع لاعب تركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس يوجه أنظاره إلى مريح ديميريل، مدافع ساسولو المعار من أنطاليا سبور التركي، والذي يقدم أداءً مميزًا بالدوري الإيطالي.

وأشار إلى أن المدافع التركي، شارك مع ساسولو هذا الموسم، في 6 مباريات، منذ انتقاله إليه خلال كانون الثاني/يناير الماضي، ونجح في تسجيل هدفين.

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وأكد الموقع الإيطالي أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يخطط لإجراء مفاوضات قريبًا مع اللاعب، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويملك ساسولو بندًا في عقد إعارة ديميريل، يمكنه من شراء اللاعب بشكل نهائي، مقابل 7 ملايين يورو.

يذكر أن البيانكونيري يبحث عن بديل للمدافع المخضرم، أندريا بارزالي، الذي سيبلغ 38 عامًا في أيار/مايو المقبل.