إيسكو يقرر عدم الرحيل عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الإسباني إيسكو حدد موقفه من الرحيل عن فريقه ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيسكو قرر عدم الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، والاستمرار في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان إيسكو، يعاني من التهميش مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني السابق لريال مدريد، ولذلك فكر في مغادرة الفريق الملكي خلال الصيف المقبل.

وبعد أن وضع سولاري، إيسكو على مقاعد البدلاء في مباريات كثيرة، أصبح يستبعده من القائمة، ليجعل اللاعب يجلس في المدرجات، وبدا أن المدرب يريد أن يشعر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأن النجم الإسباني بات مستهلكًا.

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وبعيدًا عن المنظور الرياضي، فإن إيسكو يملك أسبابًا اجتماعية تمنعه من مغادرة إسبانيا، حيث أن لديه ابن يعيش بين ملقا ومدريد.

كما أن إيسكو ينتظر طفلًا من شريكته الحالية (سارة سلامو)، ولذلك فإن قرار مغادرة إسبانيا هو آخر أمر يخطط للقيام به في الموسم الحالي.

يذكر أن إيسكو يحظى باهتمام من قبل أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي وتشيلسي في الموسم الحالي، وذلك قبل عودة زيدان إلى ريال مدريد.