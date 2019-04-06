بعد عام على انتحاره: أسرة أفيتشي تطرح أغاني جديدة له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت أسرة الموسيقي السويدي أفيتشي، الذي انتحر في 20 نيسان/ أبريل العام الماضي في مسقط، بيانا أصدرته أمس الجمعة جاء فيه أنها تعتزم طرح أغاني جديدة له كان يعدها قبل وفاته.

وعُثر على نجم موسيقى الرقص الإلكترونية الذي كان له جمهور كبير في أوروبا ميتا في سلطنة عمان في 20 أبريل نيسان 2018 عن يناهز 28 عاما، بعد معاناته مع مشاكل صحية عديدة أبرزها كان التهاب البنكرياس بسبب استهلاكه المفرط بالكحول، وقالت أسرته في ذلك الوقت إنه كان يصارع ضغوطا وإنه ”لم يعد بإمكانه الاستمرار أكثر من ذلك“.

وقال ممثلوه في البيان إن أفيتشي ،واسمه الحقيقي تيم برجلينج، ترك وراءه مجموعة من الأغاني شبه المكتملة وكان على وشك الانتهاء من ألبومه جديد وقتها.

وأضاف البيان أن ”الأسرة قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة. وبدلا من ذلك تريد أن يشاركها هذه الموسيقى كل المعجبين في كل أنحاء العالم“.وسيتم طرح أغنية فردية تسمى(إس.إو.إس) في العاشر من أبريل/ نيسان والبوم يسمى (تي.آي.إم) في السادس من يونيو حزيران.

وستخصص أرباح ألبوم أفيتشي الجديد لمؤسسة "تيم برجلينج" التي من بين أهدافها الوقاية من الانتحار والأمراض العقلية.