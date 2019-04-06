انت الان تتابع تفاصيل خبر فورين بوليسي: واشنطن ستخفض عدد دبلوماسييها بالعراق وأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 02:57 مساءً - أفادت مجلة "Foreign Policy" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبحث احتمال خفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان والعراق.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين- لم تسمهم- أنه من المخطط تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في كابول، بمقدار مرتين بحلول عام 2020.

أما في العراق فمن المتوقع، وفق الخطة التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن، أن يفقد ما بين 20 و30 دبلوماسياً أمريكياً مقاعدهم هناك العام الجاري، وما بين 30 و50% من موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية في بغداد وأربيل (إقليم كردستان) العام القادم.

المجلة أضافت أن هذه الخطط تتفق مع نية واشنطن لخفض وجودها العسكري في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ وذلك تمهيداً لما يسمى بعصر "المنافسة الكبرى" مع الصين وروسيا.

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ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله: "نحصل دائماً على معلومات من أفريقيا مفادها أن عدد الدبلوماسيين الصينيين الذين يعملون هناك على حل المسائل الاقتصادية وغيرها، يتجاوز عدد الدبلوماسيين الأمريكيين بمقدار ما بين 4 و5 مرات".

وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار في تركيز كل هذه الأموال في أفغانستان والعراق".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تجري مع حلفائها في الناتو منذ عام 2001 عملية عسكرية في أفغانستان ضد حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى. وأصبحت هذه العملية الأطول في تاريخ القوات المسلحة الأمريكية.

وطرحت إدارة الرئيس ترامب عام 2018 استراتيجية جديدة لأعمالها في جنوب آسيا، تقضي بالمشاركة النشيطة لبلدان المنطقة الآسيوية في تسوية النزاع بأفغانستان.

وإضافة إلى ذلك تبحث واشنطن احتمال انسحاب قواتها من أفغانستان، أو التخفيض الجدي لوجودها العسكري فيها حال وجود ضمانات أن "التنظيمات الإرهابية" مثل "داعش" و"القاعدة" لن تنفذ أي أعمال لها في الأراضي الأفغانية.