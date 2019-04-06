انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد بلوغه الـ92.. السبسي يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 02:57 مساءً - أعلن رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، أنه لا يرغب في الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2019، رغم أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية.

ولفت السبسي، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي الأول لحزب "نداء تونس" بالمنستير، وبثتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية مباشرة، "أن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد".

وأوضح الرئيس التونسي بأنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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وأكّد أن تونس تستحق التغيير، ولا بد من منح الفرصة للشباب وتسهيل ذلك له، متابعاً "تونس تمر بفترة أصعب ممَّا كنا نظن".

وفي وقت سابق، علق السبسي على إعلان حزب "نداء تونس" الذي أسسه عام 2012، عزمه على ترشيحه لولاية رئاسية ثانية، قائلاً: "صحيح، لكن حظي ليس بيد أحد، الدستور يسمح لي بالترشح لعهدة ثانية، ولكن ليس لأن الدستور يسمح بعهدة ثانية علي أن أستخدم ذلك.. وهناك آجال لوضع الترشحات وانا سأترقب الآجال وأرى".

وقايد السبسي (92 عاماً) سياسي ومحام تونسي من مواليد عام 1926، وهو رئيس حزب نداء تونس، تقلد مناصب حكومية متعددة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وعاد إلى الساحة السياسية بعد الثورة التونسية، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

