السعودية: اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة بمدينة مكة

الخليج 365 - متابعات

شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم السبت، اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، الذي أطلقت أعمال تطويره، هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة عدة جهات.

ويتضمّن مخطط الكدوة الجديد، 137 قطعة سكنية وتجارية، وثلاثة مساجد، ومستوصفًا، ومكتبًا للبريد، ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر، إضافةً إلى العديد من المسطحات الخضراء، وممرات المشاة، والساحات المفتوحة والطرق، ومواقف السيارات والمرافق العامة، بمساحة إجمالية تبلغ 697 ألفًا و871 مترًا مربعًا، وتبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة نحو 45% من مساحة المخطط.

وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى، التي تم اختيارها ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، والتي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جانبه، أكّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات، وزيادة المسطحات الخضراء، وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية، والمساهمة في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرمة، وجعلها مدينة عصرية، والعمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشروعات التطويرية والإنمائية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص؛ للمساهمة في تطوير النسيج العمراني.