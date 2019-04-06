كيف "أحرجت" روسيا حكومة الأسد بإعادة رفات جندي إسرائيلي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA زخاريا باومل

ناقشت صحف عربية استعادة إسرائيل رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي فُقد أثناء الحرب مع لبنان في عام 1982.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دولته ساعدت إسرائيل في العثور على رفات الجندي في سوريا، واستعادتها.

وانتقد كتاب الدور السوري في استعادة إسرائيل رفات الجندي، بينما رأى آخرون أنها تأتي بمثابة دعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات.

"استفزاز وقرصنة"

يرى حسن البراري في "الغد" الأردنية أن الصفقة تمت لدعم فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة يوم 9 أبريل/ نيسان، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها لن تكون في صالحه.

ويقول البراري "لا يمكن فهم الهدية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنتنياهو بإعادة رفات الجندي القتيل ولا هدية الجولان التي قدمها الرئيس دونالد ترامب إلا في سياق السعي الحثيث لتعزيز فرص نتنياهو وتشتيت الانتباه داخل إسرائيل عن إخفاقات نتنياهو، فضلاً عن فضائح فساده التي طالته وطالت زوجته في الفترة الأخيرة".

ويضيف "الأجواء الاحتفالية التي رافقت استعادة رفات الجندي تحرج نظام الأسد، فخطوة الرئيس بوتين في تقديم هذه الهدية أحرجت نظام الأسد وأصابت مناصريه. ومما لا شك فيه أن العملية برمتها انتهاك لسيادة سوريا التي تتصرف بها روسيا وكأنها مستعمرة". © Reuters

وفي "رأي اليوم" اللندنية، يقول عبد الباري عطوان إن "هديّة بوتين لنِتنياهو أصابتنا والكثيرين مثلنا بحالة من الصدمة"، ويتساءل "لماذا نعتبر تسليم الروس لرفات الجندي الإسرائيلي استفزازاً وقرصنة؟ وكيف نُفسر هذا التسابق الأمريكي الروسي للفوز بقلب رجل فاسدٍ ارتكب جرائم حرب؟".

ويقول "عملية تسليم رفات الجندي الإسرائيلي جرت للأسف بطريقة احتفالية في مقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو، وبحضور رئيس هيئة الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف، مما يعني، بالنسبة إلينا على الأقل، أن القيادة الروسية لا تحتفل فقط بعملية ̕القرصنة̔ لهذا الجثمان التي تشكل انتهاكاً للسيادة السورية، وإنما أيضاً تقدم هذه ̕الهدية̔ الثمينة إلى نِتنياهو الذي ارتكب جيشه مجازر عدة في الضفة وقِطاع غزة، لتعزيز فرصه للفوز في الانتخابات الإسرائيلية بعد أربعة أيام، حتى يستمر فيها، أي المجازر، وضم الضفة الغربية والقِطاع، بعد ضم هضبة الجولان والقدس المحتلة، وهي عمليات الضّم التي اعترضت عليها القيادة الروسية رسمياً".

وتحت عنوان "بوتين ورفات الشرق"، يقول بيار عقيقي في "العربي الجديد" اللندنية "ماذا يعني هذا كله؟ يعني أساساً أن روسيا تتصرف ﻛ ̕صانع قرار̔ في سوريا، وأن روسيا صديقة للإسرائيليين. وطبعاً لن تسمح بانطلاق أي عمليات مقاومة في الجولان السوري لتحريره من الإسرائيليين، على افتراض أن هناك نية، على الرغم من أن السنوات التي تلت اتفاقية فك الاشتباك بين السوريين والإسرائيليين عام 1974، أوضحت عدم وجود مثل هذه النية".

شاهد أيضًا: فلاديمير بوتين يراقص وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها

Euronews (AR)

إعادة تشغيل الفيديو التالي إحذروا... الحمية الغذائية تكون أحيانا أخطر على الإنسان من التدخين أظهرت دراسة جديدة أن الحميات الغذائية السيئة قد تكون أخطر من التدخين على جسم الإنسان. واستندت الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية الطبية البريطانية لانست الخميس على بيانات عالمية طيلة 20 عامًا بشأن أنظمة الحمية الغذائية في 195 دولة. واظهرت هذه البيانات أن الوجبات الغذائية الفقيرة قتلت 11 مليون شخصا على مستوى العالم في العام 2017. وتوصلت الدراسة بعد تحليل هذه البيانات إلى أن السبب الأول في وفاة هذا العدد الكبير من الأشخاص حول العالم هي مادة الملح التي يعتقد أنها أودت بحياة 3 ملايين شخص وفقا لذات الدراسة. كما أظهرت الدراسة أن مرض القلب والأوعية الدموية تسببا في وفاة حوالي 10 ملايين حالة من أصل 11 مليون. كما تبين أن استهلاك كمية قليلة من الفاكهة ساهم في وفاة مليوني شخص، بينما سبب نظام حمية يحتوي على القليل من الحبوب الكاملة في وفاة ثلاثة ملايين شخص. في المقابل أوضحت الدراسة أن نقص الخضروات والزيوت الأساسية والمأكولات البحرية والمكسرات والألياف تعد عوامل رئيسية أخرى لقصر الحياة. كيف يؤثر الغذاء على كل بلد؟ لم يتعجب القائمون على الدراسة من إنخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالأنظمة الغذائية في كل من اسبانيا وتركيا وبنغلاديش وهذا نتيجة نظامهم الغذائي العالي بالأوميغا 3 والألياف خلافا لأوزبكستان واليابان والصين التي سجلت أعلى معدل في الوفيات في العالم بسبب مادة الملح. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد.. السلطات الأمريكية تعتقل عشرات الموظفين غير الشرعيين في تكساس الكشف عن أدلة جديدة بشأن صلات سفاح نيوزيلندا باليمين المتطرف بعد نسبة نجاح 100% في مادة القانون جامعة تكتشف أنها قدمت الإجابة النموذجية مع ورقة الأسئلة أما الصين فسجلت على وجه الخصوص أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ذات الصلة بالنظام الغذائي بحوالي 299 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، بالإضافة إلى أعلى على معدلات الوفيات الناجمة عن مرض السرطان الناجم عن النظام الغذائي بحوالي 42 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. فصلصة الصويا التي ترافق بإستمرار أطباق السوشي غنية بالملح. وأشارت الدراسة إلى أن التخلي عن الوجبات الغذائية الفقيرة وتبني عادات غذائية أفضل يمكن أن يمنع وفاة شخص واحد من بين كل خمس حالات وفاة. Euronews (Ar)

تواصل الاحتجاجات في الجزائر للأسبوع السابع على التوالي خرج محتجون يحملون لافتات ويدعون لتغيير جذري إلى شوارع الجزائر العاصمة يوم الجمعة للأسبوع السابع على التوالي في حين أفادت تقارير بإقالة مدير المخابرات في علامة أخرى على حدة الاضطرابات عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتجمع آلاف المحتجين في العاصمة للمطالبة بإبعاد الهيكل السياسي بالكامل والذي يتمحور حول الحزب الحاكم وضباط الجيش ورجال الأعمال والنقابات العمالية وقدامي المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا التي دامت من عام 1954 إلى عام 1962. وقال أحمد بديلي الذي يعمل في مجال التعليم "نريد اجتثاث رموز النظام". وقال نور الدين ديمي (52 عاما) وهو موظف ببنك حكومي "نريد تغييرا جذريا، لا داعي للحلول المؤقتة". وكان مدير المخابرات اللواء بشير طرطاق حليفا وثيقا لبوتفليقة الذي تنحى يوم الثلاثاء تحت ضغط من الجيش. وقال الجيش إنه يتحرك من أجل المصلحة الوطنية بعد مظاهرات على مدى أسابيع ضد الحكومة. وبثت قناة النهار التلفزيونية الخاصة خبر إقالة طرطاق وقالت إن منصبه الذي يتبع الرئاسة حاليا سيعود ليصبح تحت إِشراف وزارة الدفاع. ولم يتم الإعلان عن بديل لطرطاق. وكانت المخابرات عنصرا مهما في نفوذ الجيش القوي على أمور البلاد، ولعبت دورا خلف الكواليس على الساحة السياسية وكذلك في الحرب الأهلية التي دارت رحاها في تسعينيات القرن الماضي. تتابعون أيضا على يورونيوز: حدة حزام: الغموض يكتنف مستقبل السلطة في الجزائر ورئيس الأركان هو القادر على اقتلاع عائلة بوتفليقة بوتفليقة يعتذر ويطلب الصفح من شعبه في رسالة وداع من هو عبد القادر بن صالح الذي يتوقع أن يخلف بوتفليقة مؤقتا؟ لكن في عام 2016 ألغى بوتفليقة تبعيتها لوزارة الدفاع ووضعها تحت سلطة الرئاسة سعيا لإخراجها تدريجيا من الحياة السياسية. وتدير حكومة تصريف أعمال أمور البلاد الآن ومن غير المرجح أن تهدئ الغضب في الشوارع، وستبقى هذه الحكومة حتى إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر، ولم يظهر خليفة واضح لبوتفليقة. وفي الأسابيع السابقة لاستقالة بوتفليقة تضاءلت الدائرة المحيطة به نتيجة استقالة عدد من حلفائه المقربين من مواقع مؤثرة في مجالي السياسة والأعمال. تابعونا على الفايسبوك والواتس أب: Euronews (Ar)

دراسة: القطط تستطيع أن تميز أسماءها Advertisements ألمح علماء يابانيون، إلى أن القطط تستجيب عند مناداتها بأسمائها، كما أكدوا أنها تستطيع أن تميز الكلمات التي ينطقها البشر. وأكد علماء يابانيون أنهم توصلوا إلى دليل قاطع بأن القطط كالكلاب، تستطيع فهم مئات الكلمات في حال تم تدريبها بشكل جيد. ريكا غوتو، العاملة في أحد مراكز العناية بالقطط استبعدت صحة هذه النظرية وقالت:"لا تأتي القطط إلي عندما أناديها، لا أعتقد أنها تفهم". أتسوكو سايتو باحثة في جامعة صوفيا في طوكيو قالت:"القطط لا تفهم فعليا معنى كلماتنا، ولا حتى الاسم الخاص بها، الفكرة تكمن بأن القطط تعلمت أنه عند سماع اسمها فغالبا ما ستحصل على مكافأة كالطعام، أو المداعبة أو على شيء يبعث على السعادة كالاستحمام، وهي تسمع اسمها كثيرا، لذا فـ "نغمة اسمها"، صار مميزا بالنسبة لها". وألمحت سايتو إلى أن معظم الدراسات السابقة أجريت على الكلاب، وهذا هو البحث الأول على القطط وسلوكها، أصحاب القطط يعتقدون أنها ذكية، وسايتو تحاول أن تثبت فكرتهم، على حد تعبيرها. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: فرشاة جديدة لشعر القطط مستوحاة من لسان القطط في المعركة الأزلية بين الجرذان والقطط من يربح؟.. دراسة تجيب شاهد: عرض أزياء خاص بالقطط في نيويورك وفي التجربة يتم اسماع القطة صوت صاحبها، حيث ينادي 4 أسماء، من بينها اسم القطة نفسها، معظم القطط لم تعط اهتماما عند سماعها الأسماء، لكنها قامت بردة فعل عند سماعها اسمها، كتحريك رأسها، أو اذنيها أو ذيلها، أو أنها رفعت قدمها، وهو ما أقدمت عليه 9 قطط من بين 11 خضعت للتجربة. وهذا ما حصل أيضا مع 13 قطة من 20 عند سماعها اسمها من شخص آخر غير صاحبها. وأضافت سايتو:"تساءلنا إذا ما كانت القطة ستتمكن من تمييز أسماء قطط أخرى، وهو ما حصل مع عدة قطط، حيث غالبا ما تسمع هذه القطط اسمها واسم أسماء قطط تعيش معها، وعندها تتم مكافأتها، لذا فمن الطبيعي أن تربط هذه القطط هذه الأسماء مع مكافأة مجدية تحصل عليها. وهذا ما حصل أيضا في تجربة جرت في مقهى القطط، حيث يذهب الناس للعب مع مجموعة من القطط تعيش هناك، وفي هذه الحالة تفاعلت القطط مع أسماء صديقاتها كما مع أسمائها تماما. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

"هدايا غير مجانية"

من جهتها، ترى "القدس العربي" اللندنية أن "هدية" الرئيس بوتين "فضيحة جديدة لنظام الأسد".

وتقول الجريدة "بنى هذا النظام سردية تاريخية طنانة حول عدائه لإسرائيل، وانتظامه في قلب ̕حلف الممانعة والمقاومة̔، وهي سردية عجيبة لأنها تتناقض مع إجرام وحشي ضد السوريين وشعوب المنطقة، وعلى رأسهم الفلسطينيون أنفسهم (قتلت قوات النظام السوري قرابة 10 آلاف فلسطيني خلال ثمانينيات القرن الماضي وثلاثة أضعاف هذا العدد خلال السنوات القليلة الفائتة)". © Reuters

وفي الجريدة نفسها، كتبت هبة محمد "بينما ترقد جثث السوريين، وأبنائهم من المدنيين في زوايا سجون النظام ووراء أبواب معتقلاته، يهرول السجان بعد مضي نحو أسبوع من قضم ارض الجولان السورية وضمها رسمياً إلى إسرائيل، من أجل تقديم هدية جديدة للكيان الصهيوني، وهو ما فجر سيلاً من السخرية والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعاه الموالون إلى ان يكتفي بالصمت للحفاظ على ماء الوجه متمنين لو انه عمل بنصيحة ̕إعمل نفسك ميت̔ كحل أفضل من النفي الذي فنده الروسي".

بدوره، يشير جورج عيسى في "النهار" اللبنانية إلى أن بوتين لم يعط نتنياهو "هدية مجانية"، مؤكداً أن نتنياهو "قرأ تطورات التراجع الأمريكي والتقدم الروسي في الشرق الأوسط فأطلق سياسة متوازنة تجاه روسيا والولايات المتحدة".

ويقول إن هذه لم تكن "المرة الأولى التي يقدم فيها بوتين هديّة ثمينة لضيفه. ففي أيار/مايو 2016، أعادت روسيا دبابة إسرائيليّة أصيبت خلال معركة السلطان يعقوب سنة 1982، وقد أتى ذلك بعد حوالي شهر واحد على زيارة نتنياهو لبوتين. وفي آب/أغسطس 2017، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي هديّة من بوتين عبارة عن جزء من أول طبعة للكتاب المقدس العبري (التناخ) مع تعليق وتفسير من الحاخام شلومو يتسحاقي الذي عاش في القرن الحادي عشر للميلاد، فيما قُدرت طباعة الكتاب في القرن الخامس عشر. لكن كل هذه الهدايا، بما فيها الأخيرة، قد لا تكون مجانية في نهاية المطاف".

ويذهب مهند الحاج علي في "المدن" اللبنانية إلى أن "النفاق توأم الممانعة".

ويقول "النظام السوري يكذب على مستوى صناعي، تماماً كما يقتل ويُعذب في أقبية استخباراته. لكن وعلى عكس ما جاء في بيان استياء حزب الله، التعاون في مسألة إعادة رفات الجندي الإسرائيلي، سياسة سورية عمرها عقود، قبل دخول روسيا إلى سوريا".