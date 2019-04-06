شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى فرغلى: "لولا تدخل الرئيس السيسى بقضية المعاشات كان زمنا فى المحاكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه البدري فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لنصرة قضية المعاشات وتدخله السريع في هذه القضية وإنقاذ أصحاب المعاشات، قائلا: "لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لسه فى المحاكم، ولولا تدخله كان الوضع سيصبح أشد صعوبة لأصحاب المعاشات".

وأضاف فرغلى فى كلمته بمؤتمر حزب التجمع: "الرئيس السيسي تدخل فى الوقت المناسب، ونوجه الشكر له كأصحاب المعاشات".

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ويحتفل أصحاب المعاشات بالحصول على حقوقهم، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخى بوقف طعن الحكومة على الحكم القضائى الخاص بالعلاوات الخمس، وقرارات الزيادة الأخيرة للعاملين وأصحاب المعاشات، حيث يشارك فى الاحتفال العديد من أصحاب المعاشات وقيادات حزب التجمع.