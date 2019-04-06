"طاقة النواب": "قطاع البترول قاطرة تنمية شاملة ووش الخير على مصر وشعبها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمها لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها أن استراتيجية الوزارة الجارى تنفيذها حاليًا تشتمل على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك لاستيعاب كميات الغاز الإضافية التى تم وضعها على الإنتاج من المراحل الأولى من مشروعات تنمية الاكتشافات الغازية التى تحققت مؤخرًا بمنطقة البحر المتوسط وكذلك استيعاب كميات الغاز المستهدفة خلال المرحلة المقبلة نتيجة استكمال باقى مراحل تنمية تلك الاكتشافات مما يسهم إيجابًا فى استدامة تأمين إمداد قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى ولاسيما قطاعى الكهرباء والصناعة مع العمل على تعظيم استخدام الغاز ليصل إلى كافة مناطق محافظات مصر باعتباره الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها، إنها سوف تتابع عن كثب تصريحات وزير البترول التى أكد فيها أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها تُعد أحد المحاور الهامة والتى ستلعب دورًا كبيرًا فى تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية كونها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.

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وأشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، باستعراض المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس ادارة شركة جاسكو لأهم نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال عام 2018 والتى أظهرت تطور الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى بالسوق المحلى حيث قامت باستلام وتوزيع حوالى 5ر61 مليار متر مكعب غاز إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة بزيادة نسبتها 6% على العام السابق وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى فى تأمين احتياجاته بنسبة 63% من إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل.

وأكدت اللجنة على نجاح شركة جاسكو فى تحقيق أهدافها فى ضوء ماأكده المهندس ياسر صلاح من انه تم استكمال والانتهاء من باقى المشروعات اللازمة لتشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة والمحطات المدرجة بالخطة الخمسية لقطاع الكهرباء والبدء فى الإجراءات التنفيذية لمشروعات توصيل الغاز لمحطة كهرباء أكوا باور بمدينة إسنا بالأقصر وذلك فى إطار الاهتمام بتنمية صعيد مصر وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوالها الرئيسية مع نهاية عام 2018 إلى 7620 كم وطاقة النقل إلى 240 مليون متر مكعب يوميًا.

وشددت أن كل ما بذلته الشركة من مجهودات والانطلاق إلى المستوى العالمى يأتى بعد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القيادات الشبابية فى مختلف مؤسسات الدولة ونجاح المهندس طارق الملا فى اختيار قيادات وزارة البترول من العناصر الشبابية صاحبة الكفاءة والقدرة فى تحقيق إنجازات كبرى وفى توقيتات قياسية وبمواصفات عالمية فى قطاع البترول الذى سيكون هو قاطرة التنمية ووش الخير على مصر وشعبها.