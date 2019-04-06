شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. من داخل حزب التجمع.. أصحاب المعاشات: قرار السيسى تاريخى ينتصر للفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت احتفالية اتحاد أصحاب المعاشات، بمقر حزب التحمع بوسط القاهرة، بمناسبة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب استشكال الحكومة المقدم ضد حكم المحكمة الإدارية الذى قضى بصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2006، وباستعادة ديون أصحاب المعاشات لدى الحكومة، فضلا عن قراره بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه.

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وقال عبد الله أبو الفتوح أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، إن قرار الرئيس السيسي تاريخي، ويعبر عن انتصاره للفقراء وأصحاب المعاشات، مؤكدا أن أصحاب المعاشات عانوا لسنوات طويلة، والآن سيحصلون على الحد الأدنى لحقوقهم.