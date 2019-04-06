شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: التعديلات الدستورية ضرورة تفرضها التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة، فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتا إلى أنه يؤيد التعديلات الدستورية، حرصا على استمرار الاستقرار السياسى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح خالد قنديل، فى بيان، أن جلسات الحوار المجتمعى، حول التعديلات الدستورية شهدت تمثيل كل وجهات النظر، حيث نقل المشاركون فى الجلسات النبض الكامل لقطاعات الشعب التي يمثلوها، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية، وتم الاستماع للرأى والرأى الآخر.

وأشار رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن الدستور الحالى، والذى تم إقراره في ظروف صعبة، كان يعد وقتها دستور الضرورة، ولم يكن بالإمكان التوافق على ما هو أفضل، ولذا ليس هناك مانع من تعديله من أجل استمرار استقرار الدولة المصرية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل، وتحقيق نجاحات أكبر على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستكمال المشاريع القومية وخطط الدولة دون تغيير، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي واحدة من أهم المحددات التي ينظر لها أي مستثمر سواء أكان محليا أو أجنبيا.

Advertisements

وأكد خالد قنديل، على ضرورة التصويت في التعديلات الدستورية، والمشاركة فى الاستفتاء للحفاظ على حق المواطن فى إبداء رأيه وفقًا لنصوص القانون.