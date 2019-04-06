شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منظمة حقوقية: الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة للنهوض بالمرأة والطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء شلبي ، مدير المنظمة العامة لحقوق الانسان، إن هناك توجها إيجابيا في النهضة بشأن المرأة المصرية والطفل، وهذا يؤكد الارادة القوية لدي الدولة في دعم كل قضايا المرأة والطفل.

وأضاف في كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان، حول تحديث التشريعات العقابية في مصر المنعقد الآن، أن هناك تحركا إيجابيا من خلال الدولة والسلطة التشريعية علي العمل في تحديث كل التشريعات العقابية وعلي رأسها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وتابع أن الدولة أيضا تحركت بشكل إيجابي حول قانون الجمعيات الأهلية، وتأكيد وزارة التضامن علي إعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية وليس فقط الاكتفاء بتعديله، وكل هذه الامور تحتاج الدعم والعمل علي المشاركة فيها بقوة .