شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "القومى لحقوق الإنسان" يرسل رأيه حول التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الدورى برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس، حيث ناقش الأعضاء خلال الاجتماع عددا من الملفات الداخلية والخارجية لعمل المجلس، طبقا لاستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

وثمن المجلس - فى بيان له - قرارات رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء الاحتفال بتكريم المرأة المصرية لعام 2019، والتى يأتى على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أكد المجلس على أنها خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 فى محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس المجلس خلال الاجتماع، أنه تم إرسال رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب.

وقد التزم المجلس فى بحثه لمشروع هذه التعديلات، بما أسند له الدستور والقانون من اختصاصات، وما يتعلق بحقوق الإنسان التى يكفلها الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.