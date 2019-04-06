خارجية تركيا أسفت لبيان إريتريا ضدها: نواصل تعاوننا متعدد الأبعاد مع دول إفريقيا

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها حيال "بيان وزارة الإعلام الإريترية ضدّ تركيا"، مبديةً اعتقادها بأنّ "العبارات الّتي لا سند لها في بيان الوزارة الإريترية 3 نيسان الحالي، ناجمة عن معلومات مضلّلة".
وركّزت في بيان، على أنّ "تركيا، باعتبارها واحدة من الشركاء الإستراتيجيين لإفريقيا، تواصل تعاونها متعدّد الأبعاد مع الدول الإفريقية، وتعلّق أهميّة كبيرة على أمن القارة واستقرارها"، مؤكّدةً أنّ" تركيا شاركت الرأي العام في مختلف المناسبات ترحيبها بعملية التطبيع في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وبالتطورات الّتي جرت في سياق استقرار القرن الإفريقي".
وكانت وزارة الإعلام الإريترية قد اتهمت تركيا وقطر بما قالت إنّه "محاولة لإفساد علاقتها بإثيوبيا"، وادّعت أنّهما "تسعيان لإعادة التوتر لمنطقة القرن الإفريقي".
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