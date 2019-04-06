شكري: نسعى لتوحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة الى أننا "بحثنا القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن"، لافتا الى أننا "نسعى لتوحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس".
ولفت الى اننا "نعمل على تعزيز التنسيق الروسي المصري لارساء الاستقرار في المنطقة"، مشيرا الى أن "جهات اقليمة تؤجج الصراع في ليبيا"، ومضيفاً: "الازمة الليبية لن تحل عسكريا بل بالحوار".
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