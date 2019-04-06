لافروف: القضية الفلسطينية يجب أن تحل وفق المبادرة العربية

أشار وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه نظيره المصري ​سامح شكري​ الى أننا "بحثنا الاتفاق الاستراتيجي الموقع مع مصر، وحجم التبادل بين ​روسيا​ ومصر سيبلغ 86 مليار ​دولار​ ". ولفت الى أن "هناك حوار مهني حول الاوضاع في ​ليبيا​ و​سوريا​ و​القضية الفلسطينية​ الاسرائيلية التي يجب ان تحل وفق المبادرة العربية"، مشيرا الى أننا "تحدثنا أيضا عن ​مكافحة الارهاب​ والتطرف ومصر وروسيا تدعمان التسوية السلمية للازمات دون اي تدخل خارجي"، مضيفا: "يجب تعزيز الامن في ​الخليج​ ونسقنا الخطوات بشأن القمة الروسية الافريقية التي ستجري في سوتشي".

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