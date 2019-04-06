أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول خلال اللقاء القادم مع رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد تهدئة مخاوف إستونيا في المجال الأمني، مشيرًا إلى أن "هدف اللقاء، هو التعارف الشخصي ومناقشة بعض القضايا الملحة".
وأوضح أنه وفقًا له "لا ينبغي توقع صدور قرارات ملموسة خلال هذا اللقاء".
وكانت رئيسة إستونيا قد وصفت مؤخرًا لقاءها مع نظيرها الروسي بالمهم للعلاقات بين البلدين، لافتة إلى أنه قد يتم خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين سيبدد مخاوف رئيسة إستونيا خلال لقائهما القادم في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.