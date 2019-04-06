بيسكوف: بوتين سيبدد مخاوف رئيسة إستونيا خلال لقائهما القادم في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيحاول خلال اللقاء القادم مع رئيسة إستونيا ​كيرستي كاليولايد​ تهدئة مخاوف إستونيا في المجال الأمني، مشيرًا إلى أن "هدف اللقاء، هو التعارف الشخصي ومناقشة بعض القضايا الملحة".

وأوضح أنه وفقًا له "لا ينبغي توقع صدور قرارات ملموسة خلال هذا اللقاء".

وكانت رئيسة إستونيا قد وصفت مؤخرًا لقاءها مع نظيرها الروسي بالمهم للعلاقات بين البلدين، لافتة إلى أنه قد يتم خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.