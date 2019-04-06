خارجية روسيا توجه تحذيرا للمواطنين الروس في فرنسا بسبب الاحتجاجات

وجهت وزارة الخارجية الروسية تحذيرًا للمواطنين الروس المتواجدين في فرنسا، من احتمال فرض إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تقييد حركة المرور وفرض قيود على عمل وسائل النقل في المدن الكبرى في فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفر التي تستمر للسبت الـ 21 على التوالي.
واندلعت مظاهرات "السترات الصفر" في فرنسا، في 17 تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على ارتفاع سعر الوقود في البلاد، وأخذت تزداد بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة أطلق ماكرون في وقت سابق من العام الجاري "الحوار الوطني الكبير" لإيجاد حلول للمشاكل القائمة.
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