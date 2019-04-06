خارجية روسيا توجه تحذيرا للمواطنين الروس في فرنسا بسبب الاحتجاجات

وجهت ​وزارة الخارجية الروسية​ تحذيرًا للمواطنين الروس المتواجدين في ​فرنسا​، من احتمال فرض إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تقييد ​حركة المرور​ وفرض قيود على عمل وسائل النقل في المدن الكبرى في فرنسا بسبب ​احتجاجات​ السترات الصفر التي تستمر للسبت الـ 21 على التوالي.

واندلعت مظاهرات "السترات الصفر" في فرنسا، في 17 تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على ارتفاع سعر ​الوقود​ في البلاد، وأخذت تزداد بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أطلق ماكرون في وقت سابق من العام الجاري "​الحوار الوطني​ الكبير" لإيجاد حلول للمشاكل القائمة.